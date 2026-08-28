Metriks AI, nominato esperto indipendente per Offerta su TradeLab e ok ad acquisto Innovation Hub di Arezzo

(Teleborsa) - Metriks AI , AI Data Company proprietaria di Metriks Suite, piattaforma di Agentic AI che rende autonomi i processi decisionali e operativi di PMI e professionisti, fa sapere che il Consiglio di Amministrazione ha conferito a PTS Consulting l’incarico di esperto indipendente ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., per la valutazione delle azioni ordinarie TradeLab da conferirsi a liberazione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria.



Inoltre, il Cda ha approvato la sottoscrizione di un mutuo ipotecario di 1,08 milioni di euro con Intesa Sanpaolo , della durata di 10 anni, a servizio dell’acquisto del compendio immobiliare “Officina Agile” sito in Arezzo.



Infine, il board ha approvato il perfezionamento dell’acquisto di “Officina Agile”, Innovation Hub del Gruppo, dalla parte correlata Rewind, per un corrispettivo complessivo confermato in 1,62 milioni.

Condividi

```