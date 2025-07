Munich Re, utile secondo trimestre sopra le attese a 2,1 miliardi di euro

Munich Re

(Teleborsa) -, colosso tedesco della riassicurazione, ha registrato un2025, superando significativamente le stime degli analisti di 1,624 miliardi di euro, secondo un consenso fornito dalla società.Questo risultato è stato sostenuto da unae da una spesa per sinistri gravi "molto contenuta" nella riassicurazione danni/infortuni. Anche nella divisione Global Specialty Insurance, i sinistri gravi sono stati "ben al di sotto delle aspettative medie". Munich Re ha inoltre conseguito un "solido" risultato degli investimenti nel complesso.Il risultato dinel secondo trimestre è stato in linea con le aspettative. Nonostante l'ottima performance operativa, il risultato della riassicurazione vita e salute è stato influenzato da un accumulo casuale di singoli sinistri gravi. Inoltre, l'ulteriore deprezzamento del dollaro statunitense ha portato a un risultato valutario negativo per il Gruppo.Sulla base del risultato netto di circa 3,2 miliardi di euro nei primi sei mesi, Munich Reun risultato netto di 6 miliardi di euro per l'esercizio 2025. Munich Re pubblicherà idel secondo trimestre 2025 l'8 agosto 2025, come previsto.