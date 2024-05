Eventi e scadenze: settimana del 13 maggio 2024

Martedì 07/05/2024

Giovedì 09/05/2024

Lunedì 13/05/2024

3D Systems

Acinque

Antares Vision

Arras Group

Centrale del Latte d'Italia

Italian Design Brand

Esprinet

Eurogroup Laminations

Fiera Milano

Immsi

Italmobiliare

LU-VE Group

Newlat Food

Pharmanutra

Pininfarina

Portobello

RCS

Sanlorenzo

Seco

Unidata

Unieuro

Valsoia

Martedì 14/05/2024

A2A

Alibaba

Aquafil

B&C Speakers

Bialetti

Biesse

Cairo Communication

Cembre

Clabo

Cy4Gate

Digital Bros

doValue

ENAV

EQUITA

Esautomotion

FILA

Fincantieri

FNM

Gabetti

Geox

GVS

Hera

Home Depot

Il Sole 24 Ore

IRCE

Italgas

Ivision Tech

IVS Group

Jack In The Box

La Sia

MARR

Mondadori

Mondo TV

Nintendo Co., Ltd

Openjobmetis

Piovan

Poligrafici Printing

Relatech

Reply

Sabaf

SAES Getters

Saipem

Saras

Servizi Italia

SOL

Sony

Technoprobe

Tinexta

Trevi

Mercoledì 15/05/2024

Aeroporto di Bologna

Alkemy

Caleffi

CIA

Circle

Cisco Systems

Class Editori

Cy4Gate

Datalogic

El.En

Emak

ENI

ERG

Eurotech

Eviso

Farmacosmo

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Franchi Umberto Marmi

Garofalo Health Care

Giglio Group

Interpump

IREN

ITway

Italian Exhibition Group

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Monrif

MutuiOnline

Omer

Poste Italiane

Ratti

Reway Group

Salcef Group

Snam

Somec

Spindox

Svas Biosana

Tamburi

Telecom Italia

The Italian Sea Group

Tod's

TXT E-solutions

Vne

Zest

Giovedì 16/05/2024

Beewize

Caleffi

El.En

E-Novia

Ferretti

Ferretti

Industrie Chimiche Forestali

Snam

SOL

Svas Biosana

Telecom Italia

Wal-Mart

WIIT

Venerdì 17/05/2024

Imprendiroma

Leonardo

Masi Agricola

Triboo

(Teleborsa) -- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Il titolo della XXXVI edizione del Salone internazionale del Libro è "Vita immaginaria". Ci saranno oltre 1.200 eventi, incontri e dibattiti. Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura- Luiss Guido Carli, Roma - Il Think7 (T7), gruppo di engagement ufficiale dei think tank del G7 co-presieduto da ISPI e IAI, accompagna il lavoro dei governi del G7 offrendo un forum per discussioni e proposte di policy. Il vertice riunisce i massimi esperti dei think tank del G7- Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone09:45 -- Montecitorio - Convegno "Giovani, tra famiglia e formazione: progettare prospettive di futuro - Esperti e rappresentanti delle istituzioni a confronto con i giovani". Saluti del Vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Intervengono la Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo11:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF)11:00 -- MASAF, Roma - Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo hanno organizzato una conferenza stampa per presentare il Protocollo di intesa per il comparto agroalimentare asset strategico del paese. Tra gli interventi, il Capo di Gabinetto del MASAF, l'AD di CDP e il Ministro Lollobrigida11:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri della Repubblica15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 - seconda convocazione venerdì 24 maggio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31/03/2024- Riunione ECOFIN in Bruxelles. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Veronafiere - 22ª edizione dell'Automotive Dealer Day, il salone della distribuzione automobilistica. Parteciperà il Ministro Giorgetti (in videocollegamento) e ci saranno presidenti, CEO e vice presidenti delle associazioni italiana dell'industria automobilistica ANFIA, Federauto, Motus-E, ANIASA e UNRAE- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia- Milano - XXI edizione dell'evento annuale promosso da ABI dedicato alla sicurezza fisica e digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Appuntamento in cui la community della sicurezza si incontra per approfondire e individuare punti di attenzione, strategie e tecnologie più avanzate09:30 -- Cernobbio, Villa Erba - Evento organizzato da The European House – Ambrosetti e TeamSystem, dedicato alla comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa (commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati). Interverranno, tra gli altri, il Vice Ministro Leo e il sottosegretario di Stato Butti10:30 -- Fondazione Catella, Milano - L'evento, organizzato dal quotidiano La Verità, sarà focalizzato sui temi di economia, politica e geopolitica nei rapporti tra Italia ed Europa. Saranno presenti i ministri Lollobrigida, Pichetto Fratin, Giorgetti, Valditara e Urso, oltre ad AD e manager d'impresa. Al termine il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà intervistata dal direttore Belpietro11:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli13:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l'audizione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio15:00 -- Filiale di Genova - Palletways Italia annuncia la scelta strategica di essere nuovamente presente nel capoluogo ligure attraverso la gestione diretta della Filiale di Genova. Si discuterà sul sostegno per lo sviluppo economico del territorio e verranno illustrate la strategia, la direzione futura e le prospettive della società sulle dinamiche del settore della logistica15:30 -- Montecitorio - Presentazione della Relazione sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2023. Interverrà il presidente Giuseppe Busia. Saranno presenti i consiglieri dell'Autorità: Consuelo del Balzo, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo e Laura Valli, oltre al Segretario Generale Filippo Romano17:00 -- Quirinale - Incontro Presidente Mattarella con le squadre finaliste della Coppa Italia di Calcio Freccia Rossa Atalanta - Juventus (chiuso alla stampa)17:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a il "Giorno de La Verità", intervista con Maurizio Belpietro, presso la Fondazione Catella a Milano- Regolamento BOT- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 (Terza trimestrale dell’esercizio 2023-2024)- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione e presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nello stesso giorno- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2024 - A seguire conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2023 e nomina del Consiglio di Amministrazione - Comunicato stampa sugli esiti assembleari- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Parigi - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Sfruttare la finanza sostenibile per la crescita, l'innovazione e la transizione verso l'emissione netta zero"09:30 -- Roma Palazzo Baleani, Sapienza e Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede - Appuntamento di co-design al quale parteciperanno professori universitari, manager d’impresa, direttori di strutture sanitarie, rappresentanti di istituzioni e associazioni. Interverranno, tra gli altri, l'Ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, la DG di Rome Technopole e i professori della Sapienza, Alvaro e Cardinale10:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto11:00 -- Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, presenta il "Rapporto Annuale 2024. La situazione del Paese" a Palazzo Montecitorio. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming dalla Camera dei Deputati11:30 -- Stazione ferroviaria di Roma Termini - Inaugurazione di “Airport in the City”, il nuovo servizio di ADR, unico in Europa, di check-in off-airport per i passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino. Parteciperanno i vertici di ADR e dell’ENAC, oltre ad esponenti politici di Governo e Parlamento, enti locali e delle principali associazioni nazionali e locali dell’industria del turismo12:30 -- Aula dei Gruppi parlamentari - In occasione della Giornata internazionale della Famiglia, si svolge il convegno "Assieme si vince". Saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Lettonia, Edgars Rinkevics16:50 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Repubblica di Lettonia, Edgars Rinkevics- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024- Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2023 - (Unica convocazione)- Appuntamento: Comunicato stampa sugli esiti assembleari- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al primo trimestre 2024 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Firenze - 15ª edizione della manifestazione, dal titolo "Etica e sicurezza sul lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale" organizzata dai Consulenti del Lavoro. Intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra i partecipanti i Ministri Bernini, Calderone, Fitto, Locatelli, Roccella, Sangiuliano, Tajani e Zangrillo09:30 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - La Conferenza "Accelerating the Transition in the Maritime and Aviation Sectors: the EU Renewable and Low-Carbon Fuels Alliance Conference in Italy" è promossa da Intesa Sanpaolo e Fincantieri. Interverranno, tra gli altri, i CEO di Fincantieri, Gruppo Save, RINA e il ministro Urso10:00 -- Montecitorio - Presentazione della seconda edizione della prossima "Giornata della Ristorazione - Per la cultura della ospitalità italiana". Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Tajani, Lollobrigida e Urso, il Presidente della Camera, Fontana e il Presidente di FIPE-Confcommercio, Stoppani10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - maggio 202411:00 -- Fiera Milano - Presentazione dell’impianto fotovoltaico di Fiera Milano, uno dei più grandi installati su tetto d’Europa. Interverranno, tra gli altri, Renato Mazzoncini, AD di A2A e Francesco Conci, AD e DG di Fiera Milano12:00 -- Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra Suzanne Clark, presidente della Camera di commercio USA17:30 -- Sapienza Università di Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia in occasione dell'XI edizione della Giornata del Laureato- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023- Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento - 3ª edizione del Forum "Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo" di The European House – Ambrosetti. Ci saranno istituzioni, business e opinion leader dei Paesi dell’area del Mediterraneo Allargato per identificare, in chiave condivisa, opportunità di investimento e strategie. Tra i partecipanti, i Ministri Fitto e Musumeci- Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito08:30 -- Auditorium della Tecnica, Roma - Vertice annuale dell’industria dei G7 – “Business 7” – B7 è l’engagement group ufficiale del G7, presieduto da Confindustria. Si incontrerannoMinistri, dei Presidenti delle Confindustrie dei Paesi G7, CEO nazionali ed internazionali e rappresentanti di alto livello delle Organizzazioni Internazionali15:00 -- Villa Fondo Tagliata, Mirandola - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra imprenditori e associazioni di categoria17:00 -- Sala Confindustria Ceramica, Sassuolo - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra imprese del distretto ceramico19:30 -- Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'incontro con il Business 7 (evento a porte chiuse), presso il Palazzo Doria Pamphilj- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive