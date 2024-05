Intecs: al SIIT di Genova il primo incontro per fare sistema

(Teleborsa) - Nell'anno del suo cinquantesimo compleanno,ha organizzato ail primo di una serie divolti a stimolare la sinergia e la cooperazione tra PMI tecnologiche, startup e realtà accademiche, con l'obbiettivo di condividere conoscenze, idee e opportunità di business. L'evento è statoAll’incontro, aperto dal presidente del Siit,, e da, Presidente Intecs, anche la Regione Liguria con, a capo del settore sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure, e il comune di Genova, con l’assessore alla mobilità e all’ambiente ,"Il SIIT è un soggetto che spinge la collaborazione tra grandi, piccole e medie imprese in una logica di filiera che è auspicata anche a livello di Commissione europea e consente un buon trasferimento tecnologico sulla base di progetti di ricerca finanziati a livello europeonazionale e regionale, consentendo quindi una collaborazione una crescita delle imprese del territorio", ha spiegato"La presenza della nostra azienda a Genova ha avuto una una storia e motivazioni un po' diverse rispetto a quelle solite di quando si apre un nuovo ufficio o una sede in Italia o all'estero - ha spiegato il Presidente di Itecs- perché riteniamo che all'interno del SIIT ci siano numerose realtà di dimensioni più piccole della nostra, che portano delle competenze che a noi mancano e con cui fare sinergia, per partecipare ai grandi bandi europei e nazionali e permettere di affrontare clienti e tematiche più vaste che magari da soli non riusciamo ad affrontare".italiane nel panorama, che ha saputo anticipare molti dei trend attuali: dal digital twin per le simulazioni dei sistemi ferroviari al machine learning."Siamo nati come un'azienda di sviluppo software e poi ci siamo evoluti come system integrator. Oggi ci occupiamo di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, la blockchain e la quantistica", ha spiegato il CTP di Itecs Simone Gianfranceschi, aggiungendo "negli anni i progetti di ricerca ci hanno permesso di sviluppare la tecnologia e di evolvere poi su prodotti che abbiamo sviluppato per i nostri clienti, tra cui sistemi di controllo di passaggi a livelli basati su tecnologie radar, un sistema anti drone e un sistema anti sniper basati sull'intelligenza artificiale".L'assessoreha colto l'occasione per ribadire lanecessari advolte ad ottimizzare le infrastrutture cittadine. Fra le altre personalità presenti, in rappresentanza dell'ordine degli architetti della provincia di Genova.Il dibattito, che ha spaziato dai sistemi per l’aerospaziale e difesa fino all’ingegneria dei trasporti , all’AI e ai sistemi IoT, ha visto la partecipazione attiva didel territorio ligure, tra cui, solo per citarne alcune.Una proficua occasione di incontro che ha consentito un approfondimento delle rispettive realtà industriali al fine di promuovere un confronto indirizzato all’implementazione di