EQUITA, primo closing per fondo EGIF con 100 milioni di euro di commitment

EQUITA

(Teleborsa) - EQUITA Capital SGR, una delle principali realtà multistrategy in Italia nel mercato degli alternativi e parte del Gruppo, ha annunciato il, che ha visto raggiungere la quota diIl Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI - Parte del Gruppo BEI), sostenuto dal Programma InvestEU, e CDP Real Asset SGR hanno supportato l'iniziativa EGIF agendo come co-anchor investor. Al fianco di queste due istituzioni hanno investito anche diversi soggetti di primario standing, tra cui alcune compagnie assicurative e banche, si legge in una nota. Anche EQUITA e il team EGIF, inoltre, hanno investito, allineando così i propri interessi a quelli degli investitori.Le risorse saranno destinate prevalentemente anel campo del fotovoltaico, eolico onshore e biogas.In parallelo, il team di EGIF, con l'obiettivo di attrarre nuovi investitori e raccogliere ulteriori risorse da dedicare alla transizione energetica."Diamo il benvenuto al Fondo Europeo per gli Investimenti, a CDP Real Asset e a tutte le altre istituzioni che hanno deciso di investire in EGIF, credendo sin da subito nell'iniziativa - ha commentato- Questo primo closing è un nuovo ed importante passo, che dimostra la nostra capacità di crescere e diversificare l'offerta di Alternative Asset Management a beneficio degli investitori. EQUITA Capital SGR sta crescendo velocemente e oggi rappresenta uno dei pochi gestori multi-asset in Italia attivi nelle asset class del private debt, private equity e infrastrutture rinnovabili, con un mix sempre più concentrato su prodotti illiquidi proprietari".