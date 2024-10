Stabile la Borsa di New York, occhi a geopolitica e sciopero porti

JPMorgan

(Teleborsa) -. Israele ha avviato un'operazione di terra in Libano, nell'ambito dello scontro con il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran, il quale ha lanciato missili balistici contro Israele.Nel frattempo, il ha mostrato che l'economia ha aggiunto 143.000 posti di lavoro a settembre, sopra le attese del mercato, in attesa di conoscere il rapporto ufficiale sull'intero mercato del lavoro che sarà pubblicato venerdì.Gli investitori monitorano losulla costa orientale e del Golfo, che è entrato nel suo secondo giorno. Lo sciopero potrebbe costare all'economia americana circa 5 miliardi di dollari al giorno, secondo stime di, che ha ritirato il suo obiettivo di ricavi annuale e aggiunto incertezza alla svolta attesa sotto il nuovo CEO Elliott Hill, e, che prevede che il numero totale di membri iscritti ai suoi piani Medicare Advantage per gli over 65 diminuirà entro il 2025, e, che ha mancato le aspettative per le consegne del terzo trimestre, a causa della forte concorrenza dei rivali in Cina e in Europa.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.156 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.707 punti. Poco sopra la parità il(+0,22%); senza direzione l'(-0,03%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,84%),(-0,77%) e(-0,52%).Al top tra i(+3,04%),(+0,93%),(+0,66%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,89%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,26%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.(+5,41%),(+4,23%),(+4,15%) e(+3,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,42%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,40%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,39%.