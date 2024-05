REbuild, Milano: cosa sono le comunità energetiche e dove siamo

(Teleborsa) - "La, secondo le indicazioni dell'Unione Europea, è formalmente un soggetto giuridico che può mettere insieme, che condividono l'esigenza dinecessaria per soddisfare i propri autoconsumi".E' quanto spiegato da, Direttore generale, aggiungendo che, nello stesso tempo, le comunità energetiche "per avere un ulterioreda redistribuire ai soci aderenti della comunità energetica. Secondo la definizione dell'Unione Europea, infatti, c'è l'obbligo di perseguire contestualmente unache quindi di fatto si dà all'energia una dimensione di"."Non dobbiamo pensare che la comunità energetica possa nascere sempre, ovunque, soltanto attraverso l'uso dei pannelli fotovoltaici, solo perché è la tecnologia più economica. - afferma Milano - Non dimentichiamoci che ci sono già e ci saranno esperienze di comunità energetiche che valorizzano per esempio ledi approvvigionamento"."Nel momento in cui oggi il GSE mette in campo unadove oltre unache dipende dalla taglia dell'impianto, c'è undi energia, questo implica che è sempre più importante, non solo il valore della fiducia e della cooperazione, ma anche il valore della territorialità che può aumentare il valore economico"."Oggi lea, perché con il decreto che è partito a fine gennaio si possono registrare solo poche decine di esperienze formalmente attive, perché ilC'è grande fermento. Accogliendo le simulazioni prodotte dal GSE o dall'Enea, si presume che nel giro di pochi anni le comunità energetiche da poche decine possano arrivare a diverse migliaia e, quindi,che il nostro Paese oggi ha da affrontare. Quindi è un percorso in divenire e speriamo di poterlo valutare positivamente tra qualche mese o al massimo il prossimo anno, quando avremo un quadro conoscitivo più robusto e solido".