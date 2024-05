Banca Finnat, utile netto 1° trimestre aumenta a 3,72 milioni

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con un, in crescita del 64,4% rispetto al medesimo periodo del 2023.Ilche si è attestato a 21,2 milioni di euro, rispetto ai 18,3 milioni del 2023, mentre ilè passato da€ 5,8 milioni a 8 milioni di euro, beneficiando sia dell’incremento dei tassi a breve che dell’operatività effettuata sugli investimenti in strumenti finanziari della Banca, principalmente in titoli di Stato. I aumento anche leche hanno fatto registrare un incremento dell’8% a 13,6 milioni) L’andamento positivo dei mercati ha contribuito alla crescita della raccolta della Direzione Commerciale della Banca favorendo in particolare l’incremento deLasi è mantenutasenza rilevare, peraltro, un incremento del costo del credito rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio.Lesi attestano adin aumento rispetto ai 17,6 miliardi di fine 2023 ed ai 16,6 miliardi al 31 marzo 2023.Si conferma ai vertici del settore lacon un Patrimonio Netto che si attesta a € 215,8 milioni; il Totale dei Fondi Propri è pari a 171,4 milioni (168,2 milioni al 31 dicembre 2023), con u(31,2% al 31 dicembre 2023).