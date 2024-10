Poste, Barclays alza target price e conferma Equal Weight

Barclays

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,90 euro, +3%) ilsu, confermando la" sul titolo in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre (prevista il 6 novembre).Gli analistiper il terzo trimestre in tutte le divisioni, in particolare per Mail, Parcel, Distribution (MPD); questo sembra complessivamente coerente con le guidance aziendali recentemente aggiornate per l'anno.Prevedono un utile netto di gruppo per il terzo trimestre di 516 milioni di euro e un EBIT di 737 milioni di euro (+37% anno su anno). Inoltre, hannorettificato 2024-26 a, rispettivamente, 0%/+2%/-2%.Ildi una parte della quota governativa potrebbe essere il. Il governo italiano ha deciso di ridurre la sua quota in Poste a oltre il 50% dall'attuale 64%. Questo processo dovrebbe essere avviato a ottobre, circa 10 giorni prima dell'annuncio dei risultati del terzo trimestre, e sarà indirizzato anche agli investitori retail.