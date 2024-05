Inter, Fitch: bond non influenzato dall'acquisizione da parte di Oaktree

(Teleborsa) - L'acquisizione di F.C. Internazionale Milano da parte di Oaktree Capital Managementemessi dalla controllata Inter Media and Communication, secondo Fitch Ratings. I titoli dahanno ottenuto il rating B+/Stabile nell'ultimo Rating Action Commentary di Inter Media (pubblicato il 1° dicembre 2023).L'acquisizione dell'Inter da parte di Oaktree fa seguito al mancato pagamento del finanziamento holdco di 275 milioni di euro fornito al precedente proprietario nel 2021 alla data di riscatto finale, il 21 maggio 2024. Non ci sononella documentazione delle note che potrebbero comportare un default del debito emesso da Inter Media.Nello scenario base di Fitch, il cambio di controllo non avrà un impatto significativo sulla performance finanziaria o sportiva dell'Inter. La documentazione dei titoli con rating include una clausola di change of control che prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, ciascun portatore dei titoli avrà il diritto di richiedere il rimborso anticipato dei propri titoli al 101% del capitale. In questo scenario, Oaktree sarebbeper preservare il valore del suo investimento nella squadra. In caso contrario, tuttavia, il profilo creditizio del gruppo potrebbe risentirne.Inter Media è un'entità controllata all'interno del gruppo Inter Milan che ha accesso preferenziale ai media e alle entrate commerciali dell'Inter. Il gruppo Inter non ha esigenze di rifinanziamento immediate poiché le