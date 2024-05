Mattarella: 'La salvaguardia del pianeta è la sfida principale per l'umanità'

(Teleborsa) - "Laè la sfida principale che l’umanità ha davanti a sé, da cui si viene spesso distratti da guerre, da contrapposizioni, da terrorismo, da fenomeni che non vorremmo vedere ma che sono frequenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica,, durante l'incontro con la"D’altronde – ha concluso il Capo dello Stato – chi può essere sensibile a questo tema così decisivo per il futuro più delle persone che frequentano e amano la montagna?".Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del Coni, il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernalie le Atlete Olimpioniche. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto. Erano presenti il Segretario generale della Federazione Italiana Sport invernali,e gli atleti in rappresentanza di tutte le discipline facenti parte della Fisi.