Haiki (Innovatec), inaugurato impianto di gestione rifiuti a Lazzate

(Teleborsa) -, controllata di(società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale), ha inaugurato un(provincia di Monza e della Brianza).È stato effettuato une il nuovo impianto è progettato per trattare fino a 50.000 tonnellate all'anno di rifiuti non pericolosi. L'impianto è in grado di massimizzare il recupero delle componenti valorizzabili presenti nei rifiuti, come carta, cartone, plastica e legno, contribuendo significativamente alla riduzione del ricorso alle discariche in un'ottica di economia circolare.L'apertura del nuovo impianto darà, oltre a creare un indotto sul territorio, contribuendo così allo sviluppo economico locale."Questo impianto è un esempio perfetto di come- ha dichiarato il presidente di Haiki Nicola Colucci - Grazie a questo investimento, possiamo migliorare significativamente la nostra gestione dei rifiuti e contribuire a un futuro più sostenibile per tutti"