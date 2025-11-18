Partners Group, accesso per clienti Mediobanca a fondo dedicato a royalties nei mercati privati

Partners Group

(Teleborsa) -, una delle principali società di gestione di investimenti nei private markets, e Mediobanca Private Banking, la divisione dedicata alla gestione dei patrimoni privati di, hanno avviato unache consentirà per la prima volta agli investitori italiani l'accesso a unL'accordo consentirà aidi Mediobanca (parte del gruppo) di accedere alla strategia pionieristica di Partners Group in materia di diritti d'autore intersettoriali. Si tratta di una strategia che riguarda diversi settori, tra cui quello farmaceutico, musicale, dei media, dell'intrattenimento e della transizione energetica, e l'impiego di diverse modalità di investimento, come l'acquisto di royalties esistenti, la creazione di nuove royalties e il prestito garantito da diritti d'autore.Con, Partners Group è tra gli investitori più attivi nel mercato globale delle royalties, stimato oggi in oltre 2.000 miliardi di dollari ed in continua crescita."Le royalties offrono un, permettendo maggior stabilità e diversificazione nei portafogli e generando al contempo un rendimento non correlato", ha detto Stephen Otter, Responsabile delle royalties di Partners Group.