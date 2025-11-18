Partners Group, accesso per clienti Mediobanca a fondo dedicato a royalties nei mercati privati

(Teleborsa) - Partners Group
, una delle principali società di gestione di investimenti nei private markets, e Mediobanca Private Banking, la divisione dedicata alla gestione dei patrimoni privati di Mediobanca
, hanno avviato una partnership esclusiva
che consentirà per la prima volta agli investitori italiani l'accesso a un fondo evergreen dedicato alle royalties nei mercati privati
.
L'accordo consentirà ai clienti professionali high-net-worth e ultra-high-net-worth
di Mediobanca (parte del gruppo MPS
) di accedere alla strategia pionieristica di Partners Group in materia di diritti d'autore intersettoriali. Si tratta di una strategia che riguarda diversi settori, tra cui quello farmaceutico, musicale, dei media, dell'intrattenimento e della transizione energetica, e l'impiego di diverse modalità di investimento, come l'acquisto di royalties esistenti, la creazione di nuove royalties e il prestito garantito da diritti d'autore.
Con circa venti investimenti effettuati solo nell'ultimo anno
, Partners Group è tra gli investitori più attivi nel mercato globale delle royalties, stimato oggi in oltre 2.000 miliardi di dollari ed in continua crescita.
"Le royalties offrono un profilo di rendimento che si colloca tra il private equity e il credito privato
, permettendo maggior stabilità e diversificazione nei portafogli e generando al contempo un rendimento non correlato", ha detto Stephen Otter, Responsabile delle royalties di Partners Group.(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)