Energia, Cristian Signoretto è il nuovo presidente di Eurogas

(Teleborsa) -, attuale Presidente di, è stato eletto venerdì scorso, nel corso dell'Assemblea Generale, Presidente di, l'Associazione con base a Bruxelles che raccoglie le imprese attive nel settore del gas di 28 paesi europei. L'elezione di Signoretto rappresenta un’importante opportunità per l'industria e la filiera italiana del gas che potranno così portare in Europa un’esperienza consolidata e un supporto significativo alla definizione della politica energetica comunitaria.Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano e un Master in Business Administration alla Columbia di New York, Signoretto ha iniziato la sua carriera in McKinsey. Nel 2007 ha fatto il suo ingresso indove ha assunto diversi ruoli di responsabilità nel business Gas & Power di Eni fino a ricoprire la carica di Chief Gas & Lng Marketing and Power Officer. Attualmente è Deputy del Direttore Generale Natural Resources e anche Director Global Gas & LNG Portfolio di Eni.