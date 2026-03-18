Milano 16:06
44.737 -0,34%
Nasdaq 16:06
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Dow Jones 16:06
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Londra 16:06
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Francoforte 16:06
23.540 -0,81%

Madrid: in calo Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Acciona Energia
Composto ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
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