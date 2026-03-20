Madrid: balza in avanti Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,97%, rispetto a -0,38% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo status tecnico di Acciona Energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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