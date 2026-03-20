Madrid: balza in avanti Acciona Energia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,97%, rispetto a -0,38% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di Acciona Energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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