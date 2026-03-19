Madrid: calo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che mostra un decremento dell'1,91%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona Energia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico attuale di Acciona Energia evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 20,35 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 20,65. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 20,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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