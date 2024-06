Gentili Mosconi, Equita riduce target price e conferma Buy

Equita

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-16%) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando ila "". Gli analisti parlano di buona generazione di cassa nel primo trimestre del 2024 , ma fatturato più debole del previsto in un contesto ancora difficile."Pensiamo che ilnel breve sia puramente legato al contesto di mercato, con Gentili Mosconi che, secondo le stime del management, sta sovra-performando rispetto ai principali competitors, come già storicamente e anche nel FY23", si legge nella ricerca.Secondo Equita, Gentili Mosconi tratta a con PE 2024-25 ex-cash di 10-7x e 10,1-9,6% FCF yield ex-cash, "in vista di una normalizzazione del contesto di mercato e delle opzionalità di M&A che la società continua proattivamente ad esplorare grazie alla forte dotazione di cassa e alla robusta cash conversion (50% FCF/EBITDA medio 2024-26)".