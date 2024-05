Avio: Zefiro 40 testato con successo, Vega-C più vicino al volo

Avio

(Teleborsa) - Il motore a propellente solido Zefiro-40, il secondo stadio del lanciatore Vega-C, è stato testato oggi dapresso il banco prova di Salto di Quirra in Sardegna. Il motore presenta un design migliorato dell'ugello, necessario per il ritorno al volo del Vega-C entro la fine del 2024.L’analisi iniziale post-test indica che la nuova progettazione dell’ugello ha funzionato come previsto durante i 94 secondi di test programmati, simulando una normale performance in volo., caricato con oltre 36 tonnellate di propellente solido. Per questo test, il motore è stato installato su un banco di prova orizzontale. Lo Zefiro-40 è sviluppato e fabbricato da Avio nello stabilimento di Colleferro.per confermare i dati raccolti. Gli ingegneri di Avio esamineranno i dati del primo test in vista del secondo test in ottobre, che qualificherà poi il motore Zefiro-40 per il ritorno al volo entro la fine del 2024 dalla Centro Spaziale della Guyana Francese.Vega-C è un lanciatore alto 35 metri con una massa al decollo di 210.000 kg. Può posizionare circa 2300 kg in orbita polare. Vega-C può ospitare una varietà di forme e dimensioni di carico, dai CubeSats di appena un chilogrammo fino a un singolo grande carico utile.Vega-C è l'evoluzione più grande della famiglia di razzi Vega. Il Vega originale è stato lanciato nel 2012 e ha volato 21 volte da allora. L'ultimo volo di Vega è programmato per quest'estate, dopodiché Vega-C prenderà definitivamente il suo posto. La variante più piccola Vega non utilizza lo stadio Zefiro-40.L'ESA è responsabile della qualifica del sistema di lancio Vega-C e acquista anche servizi di lancio per missioni istituzionali europee. Il programma di sviluppo di Vega-C è stato realizzato con la partecipazione di tredici Stati Membri dell'ESA: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera. L'Agenzia è l'autorità contraente per lo sviluppo di Vega-C, supporta sia lo sviluppo che lo sfruttamento, fornendo anche supervisione tecnica basata sulla sua esperienza trentennale.Avio è il contraente principale e responsabile di progettazione dei lanciatori Vega-C. Arianespace è il fornitore del servizio di lancio.