e-Novia, perdita di 19,4 milioni di euro nel 2023. CdA chiede AuCap e convertibili

e-Novia

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha chiuso il 2023 condi prodotti e servizi per 8,4 milioni di euro (8,9 milioni nel 2022),negativo per 6,2 milioni (in miglioramento rispetto a -10,4 milioni al 31 dicembre 2022),pari a -19,4 milioni (-9,8 milioni nel 2022) dopo svalutazioni e ammortamenti per 12,8 milioni e svalutazione in partecipazioni per 1,1 milioni. Laè pari a -11,2 milioni (debito netto) rispetto a -8 milioni al 30 giugno 2023 (debito netto) e 1,4 milioni nel 2022 (cassa netta).Il CdA ha deliberato di proporre all'Assemblea unsociale a pagamento e in forma scindibile, per complessivi massimi 3 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, da offrirsi in opzione ai soci. Inoltre, ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad emettereordinarie per un importo massimo complessivo di 4.999.900 euro."Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata a me e al Leadership Team che, dallo scorso 18 marzo, guida l'organizzazione nel- ha commentato l'- Questo processo è volto a incrementare il valore del gruppo, mantenendo al contempo l'essenza fondante di e-Novia come leader tecnologico. In questo contesto, la società ha delineato e approvato il Nuovo Piano Strategico Industriale, che vede e-Novia affermarsi come punto di riferimento nell'innovazione tecnologica nei settori della robotica e dell'intelligenza artificiale. Attraverso soluzioni integrate hardwaresoftware, intendiamo sostenere lo sviluppo del mercato della mobilità e dei trasporti, con applicazioni che spaziano dal settore veicolare alle smart cities. Il nostro chiaro obiettivo di sviluppo si basa sulla vasta quantità di brevetti e tecnologie sviluppate da e-Novia sin dalla sua fondazione nel 2012, nonché su prodotti già riconosciuti da una importante clientela nazionale e internazionale"."Siamo, che rappresentano una componente unica nel panorama internazionale - ha aggiunto - Grazie al lavoro e all'ingegno dei nostri talenti, perseguiremo i nostri obiettivi attraverso la razionalizzazione dell'intera struttura del gruppo, lo sviluppo delle linee di business orientate a nicchie di mercato altamente profittevoli e l'ottimizzazione dei costi e dei processi del gruppo per raggiungere rapidamente l'equilibrio economico".