Dexelance, CdA chiede delega per AuCap da 50 milioni di euro. Altri 20 milioni in warrant

Dexelance

(Teleborsa) -(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha diffuso la propriain: raggiungimento di ricavi di circa 500 milioni di euro, inclusivi del consolidamento del Gruppo Roda previsto nel corso del 2028; stabilizzazione dell'EBITDA Adjusted intorno al 15%; stabilizzazione dell'Utile Netto Adjusted intorno al 7%; cash flow operativo atteso intorno al 50% dell'EBITDA.La Mid-Term Ambition si fonda, inoltre, sull'opportunità e sulla, elemento da sempre distintivo e centrale della sua strategia, forte di un track record unico in Italia con il completamento di 13 acquisizioni in 10 anni. Infatti, oltre al percorso delineato da un punto di vista organico, Dexelance crede fermamente nell'importanza di identificare e selezionare al meglio le opportunità che si presenteranno, siano esse acquisizioni o joint venture in logica strategico-industriale, volte al completamento della profondità e ampiezza di gamma del Gruppo, o operazioni di carattere più "trasformativo". Il Gruppo è in continuo contatto con società e imprenditori quali potenziali nuovi partner ed ha visibilità di una pipeline chiara e concreta di opportunità sinergiche e strategiche per l'ulteriore rafforzamento della propria posizione sul mercato.Tenuto conto dell'e coerente con la strategia di crescita del Gruppo, il CdA ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti la proposta di attribuire al consiglio una delega ad aumentare in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione, e ulteriori massimi, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, al servizio di warrant esercitabili a pagamento nel tempo, da abbinare gratuitamente alle azioni di cui all'aumento di capitale in opzione.Allo stato attuale non è prevista la costituzione di alcun consorzio di garanzia per l'operazione e non sono stati ricevuti impegni formali di sottoscrizione. Tuttavia, il consigliere, pur dichiarando di non aver potuto consultare, per ovvie ragioni di riservatezza, i soci di Investindesign S.p.A., ha ragione di ritenere che, anche grazie all'auspicato supporto da parte degli azionisti-imprenditori del Gruppo e del top management,dell'intero importo dell'aumento di capitale in opzione.