SIMEST (Gruppo CDP) sostiene la crescita in Brasile del Gruppo SOCAGE

(Teleborsa) -, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane,, specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di piattaforme per il lavoro aereo, con risorse pari aL'investimento di SIMEST si è concretizzato nell'in SOCAGE Do Brasil, fornendo parte della liquidità necessaria alla realizzazione di un ampio, che prevede investimenti totali per circa 5 milioni di euro.Nell’operazione è intervenuto anche il, strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.SOCAGE è, con SOCAGE do Brasil, fondata nel giugno 2011 nello Stato di San Paolo. Dopo i primi anni di importazione dall’Italia, nel 2015 ha implementato la produzione di piattaforme isolate più adatte alle esigenze del mercato locale e a partire dal 2018 ha cominciato ad esportare le proprie piattaforme nelle regioni del Centro e Sud America, oltre che in Asia. Grazie al sostegno finanziario, il Gruppo potrà ora ottenere un, internalizzando una parte strategica della catena del valore – quella della carpenteria -così da rendere SOCAGE l’unico player del settore in Brasile dotato di una filiera produttiva integrata.L’investimento si aggiunge all’attuale portafoglio equity di SIMEST che conta oltre 230 progetti in tutto il mondo, per più di 800 milioni di euro. Nel solo 2023, attraverso l’attività di ingresso nel capitale delle imprese, SIMEST ha registrato operazioni equity per circa 170 milioni di euro, di cui 94 milioni di euro a valere su risorse proprie e 74 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Venture Capital.