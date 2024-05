Ardian raccoglie 530 milioni di euro per terzo fondo Ardian Growth Fund III

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, haper la sua terza piattaforma dedicata all'investimento "", Ardian Growth Fund III, chiudendo al di sopra dell'obiettivo previsto di 500 milioni e più che raddoppiando la raccolta rispetto al fondo precedente (230 milioni nel 2018).La raccolta di successo ha attratto capitali da parte di una, oltre ad ottenere un'alta percentuale di rinvestimento da parte degli investitori esistenti, si legge in una nota. Ardian Growth Fund III ha ricevuto impegni da investitori di 12 paesi, tra cui importanti banche, compagnie assicurative, imprenditori, fondi pensione ed enti governativi. Circa 120 investitori del fondo sono imprenditori.La strategia del fondo guarda al(aziende di software, web e tech-enabled), ai servizi B2B e al settore health & wellness, in particolare quelle aziende che beneficiano della trasformazione digitale e che rivoluzionano la tradizionale catena del valore nel loro settore.Il fondo hain aziende leader nelle loro industry, tra cui gi investimenti in Théradial, fornitore di soluzioni per la dialisi; My Pie, offerta innovativa di snack; e Aprium Pharmacie, leader francese nel settore delle farmacie.