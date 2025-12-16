Kering e Ardian, joint venture da 900 milioni di dollari per immobile a New York

(Teleborsa) - Kering
, colosso francese del lusso, e Ardian, importante società di private equity, hanno stipulato un accordo di joint venture
con effetto immediato relativo all'immobile Kering situato al 715-717 di Fifth Avenue a New York City
. Questa posizione eccezionale, su una delle vie più iconiche al mondo, comprende spazi commerciali di lusso su più livelli per un totale di circa 115.000 piedi quadrati (10.700 mq).
A seguito della partnership conclusa all'inizio di quest'anno, Kering conferirà questo asset a una nuova joint venture con Ardian, che deterrà una partecipazione del 60%, mentre Kering manterrà il 40%
. La partecipazione di Kering nella joint venture sarà contabilizzata con il metodo del patrimonio netto a partire da oggi. L'operazione ammonta a 900 milioni di dollari
(766 milioni di euro), con un ricavato netto per Kering di 690 milioni di dollari (587 milioni di euro).
"Mentre continuiamo a implementare la nostra strategia di gestione del nostro portafoglio immobiliare, stiamo proseguendo con successo la nostra partnership con Ardian, società leader nel settore degli investimenti - dice Jean-Marc Duplaix
, Chief Operating Officer di Kering - Come l'accordo di investimento già firmato a Parigi, questa transazione ci consente di assicurarci un'altra location commerciale di grande prestigio a lungo termine per le nostre Case, migliorando al contempo la nostra flessibilità finanziaria".
"Il 715-717 Fifth Avenue offre una visibilità eccezionale e un valore a lungo termine - commenta Stéphanie Bensimon
, Membro del Comitato Esecutivo e Responsabile Real Estate di Ardian - Questo segna il primo investimento immobiliare di Ardian negli Stati Uniti e la nostra espansione strategica in questo mercato altamente attraente".