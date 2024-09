Crisi pandemiche, CDP: siglato accordo con istituzioni finanziarie per lo sviluppo del G7 e Banca Mondiale

(Teleborsa) - Sostenere i Paesi in via di sviluppo nella gestione delle crisi pandemiche, promuovendo la crescita delle catene di produzione e distribuzione di vaccini e medicinali. Questo è lo scopo principale dellasiglata in occasione dellaa New York tra illee l'. L'accordo, che segue gli impegni assunti durante il Vertice del G7 in Puglia, – spiega CDP in una nota – "mira a sostenere gli sforzi globali nella gestione delle emergenze sanitarie, creando opportunità di finanziamento congiunte per la creazione di hub manufatturieri dedicati ai prodotti farmaceutici e medicali, in particolare vaccini e macchinari diagnostichi, nei Paesi in via di sviluppo".Nell'ambito dell', incentrata su temi cruciali del nostro secolo come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e sanitaria e la promozione della pace e della sicurezza globale, il Gruppo CDP ha siglato ancheil primo, con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), mira a rinnovare la collaborazione con l'agenzia ONU al fine di incrementare gli investimenti in progetti che contribuiscano al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG); il secondo, sottoscritto con numerose istituzioni finanziarie per lo sviluppo, agenzie di credito all'esportazione (ECA) e Governi facenti parte della coalizione Minerals Security Partnership (MSP), prevede la creazione di un network per coordinare azioni e finanziamenti sulle materie prime critiche, essenziali per la transizione verde."La collaborazione tra CDP, gli Istituti Nazionali di Promozione e l'ONU è fondamentale per realizzare progetti di impatto che contribuiscano al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Solo attraverso un coordinamento sempre più forte potremo infatti continuare a sviluppare soluzioni di finanziamento innovative, offrendo risposte che siano scalabili e di vasta portata – spiega–. Lo sviluppo sostenibile è strettamente legato ad un accesso equo e giusto alla tutela della salute. In questo senso, sosteniamo con forza l'iniziativa promossa con le istituzioni finanziarie del G7 e la Presidenza Italiana, che mira a potenziare le capacità dei Paesi emergenti nella gestione delle pandemie, ponendo le basi per la ricerca, la produzione e la distribuzione di medicinali essenziali, attrezzature diagnostiche e vaccini".CDP insieme alle istituzioni finanziarie per lo sviluppo (DFI) del G7, alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e alla International Finance Corporation (IFC) della Banca Mondiale è tra i promotori dell'Iniziativa di Finanziamento d'Emergenza per le Contromisure Mediche (MCM). L'accordo, che ha ricevuto il sostegno dei Leader G7 nel recente Summit in Puglia, rientra nel più ampio sforzo globale per la tutela della salute in caso di crisi pandemiche e mira a creare meccanismi di collaborazione e opportunità di finanziamento per garantire un accesso rapido ed equo a vaccini, diagnostica e trattamenti durante le pandemie, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.Attraverso il nuovo MoU con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), che segue quello stipulato nel 2019, CDP mira a rinnovare la collaborazione con l'agenzia ONU orientata al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), promuovendo investimenti e iniziative congiunte in progetti in linea con gli impegni assunti nell'Accordo di Parigi. Tra gli elementi chiave del MoU vi è anche l'iniziativa Youth4Climate, promossa in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che mira a responsabilizzare i giovani leader in progetti che abbiano come tema la resilienza climatica, offrendo loro una piattaforma per influenzare le politiche sull'ambiente a livello internazionale.Riconoscendo il ruolo essenziale delle materie prime critiche nella transizione verso l'energia verde, CDP insieme a numerose Istituzioni finanziarie per lo sviluppo, agenzie di credito all'esportazione (ECA) e ai Governi facenti parte della coalizione Minerals Security Partnership (MSP) ha aderito al MSP Finance Network. L'iniziativa ha come obiettivo quello di rafforzare la cooperazione, promuovere lo scambio di informazioni e co-finanziare catene di approvvigionamento sostenibili per le materie prime critiche necessarie per la transizione energetica.