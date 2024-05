Edil San Felice, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

Edil San Felice

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 4,5 euro) ilsu, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 25%.Gli analisti scrivono che, il principale cliente di Edil San Felice, è, sostenuto da un forte trend di investimenti nel 2023. Edil San Felice si sta attrezzando strategicamente con un nuovo impianto di produzione, sfruttando una sovvenzione recentemente assegnata per 5,3 milioni di euro e rafforzando il proprio management team per supportare la crescita del business.Il, il cui completamento è previsto entro il 2025, consente l'internalizzazione delle attività di carpenteria, facilitando così l'espansione della redditività a lungo termine.Questi sviluppi spingono Alantra addal 2026 in poi. Le vendite e l'EBITDA dell'anno fiscale 2026 sono ora in aumento rispettivamente del +5,1% e del +9,5%, guidati dall'ampliamento del mercato di riferimento e dalla maggiore redditività derivante dall'internalizzazione della produzione.Nonostante il titolo sia aumentato di circa il 60% da inizio anno, il broker prevede unalla luce dei solidi fondamentali del gruppo e delle aspettative di crescita.