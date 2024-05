Sciuker Frames chiude il 2023 in perdita per 2,5 milioni di euro

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha registrato unconsolidato dell'esercizio 2023 pari a 118,9 milioni di euro, che, rispetto a 193,8 milioni di euro dell'esercizio 2022, fa registrare un decremento del 38,6%. L'consolidato risulta a fine 2023 pari a 36,1 milioni di euro che, rispetto a 43,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022, determina un decremento del 16,4% YoY.Ilconsolidato è stato pari a circa -2,5 milioni di euro, rilevando un decremento di 23,1 milioni di euro rispetto all'Utile Netto consolidato che al 31 dicembre 2022 risultava pari a 20,7 milioni di euro, pari ad un decremento del 112% YoY. La società specifica che tale risultato è determinato come conseguenza degli accantonamenti effettuati da Ecospace per fondo rischio oneri ed interessi passivi da sostenere per lo smobilizzo dei crediti fiscali per un ammontare pari a 21,5 milioni di euro."I risultati del 2023 pur non riflettendo quanto auspicato, ci rendono soddisfatti, sia perché siamo riusciti a navigare un mare normativo burrascoso, sia perché abbiamo completato tre acquisizioni strategiche molto importanti che saranno fondamentali per la nostra crescita futura - commenta il- Riteniamo ancora ulteriormente rafforzato il trend della riqualificazione energetica grazie alla visione lungimirante dell'Unione Europea con l'approvazione definitiva della direttiva Case Green".Il valore dellaconsolidata al 31 dicembre 2023 era pari a 81,3 milioni di euro (cash negative), in peggioramento rispetto al valore di -1,4 milioni di euro (cash positive) registrato al 31 dicembre 2022. La PFN include, nell'ambito delle attività finanziarie, i crediti verso le banche acquirenti dei crediti presenti sul cassetto fiscale al 31 dicembre 2023; tali crediti, pari a 29,7 milioni di euro, sono espressi al valore netto incassato e hanno trovato la loro manifestazione finanziaria (incasso) entro il 15 marzo 2024.