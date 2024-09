Eukedos, nel primo semestre crescono fatturato e margine operativo

Gruppo Eukedos

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2024 ilha registrato un “” pari a 24,9 milioni di euro, in aumento rispettoai 23,6 milioni di euro registrati nel primo semestre dello scorso anno. Lasi è attestata invece al 78% contro un 77% dello scorso anno. Cresce anche ilche sale 5,8 milioni di euro rispetto ai 5,3 milioni di euro conseguito al 30 giugno 2023, incremento - spiega l'azienda - dato principalmente dall’aumento dell’occupancy rate. Ilè positivo per 2,3 milioni di Euro, rispetto a 1,9 milioni Euro del primo semestre 2023.Sono alcuni dei dati contenuti nella aal 30 giugno 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo.Nel complessivo l’risulta in perdita per 129 mila euro che si confronta con una perdita complessiva pari a 291 mila euro del primo semestre 2023 Laconsolidata risulta pari a un valore in negativo di 130 milioni di euro rispetto ai 107 milioni di euro di fine 2023.