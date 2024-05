Directa SIM, accordo con Fidelity International per distribuzione di ETF

(Teleborsa) -, la società di gestione privata internazionale che offre soluzioni e servizi di investimento a oltre 2,9 milioni di clienti in 25 paesi in tutto il mondo, ha siglato un importante accordo con la, il pioniere del trading online, che consente all’investitore privato di operare direttamente sui mercati finanziari.L’accordo, spiega una nota, non prevede costi di commissione per i clienti Directa per operazioni su ordini in acquisto e per controvalori minimi dell'ordine pari a 1.500 euro.Grazie a questa partnership, gli oltre 80.000 clienti del broker online potranno acquistare una selezione di ETF quotati sul segmento ETF Plus di Borsa Italiana da Fidelity International senza alcun costo di commissione, per un ordine minimo di €1.500. I clienti di Directa Simavranno quindi un accesso facilitato ad una gamma di ETF differenziati che sfruttano l’esperienza comprovata di Fidelity nell’investimento attivo e nelle ricerche sui fondamentali e sulla sostenibilità., ha dichiarato: “Directa persegue da sempre l’obiettivo di ascoltare e soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela; in tale ottica,, prodotti fortemente apprezzati da parte della platea degli investitori autonomi che intende godere della più ampia libertà di scelta nei propri investimenti"., ha dichiarato: "Quello che rende uniche le nostre strategie ETF è la possibilità per gli investitori di accedere, in modo efficiente in termini di costi, alle informazioni fornite dalla nostra ricerca proprietaria interna, elemento che da sempre costituisce il cuore della nostra attività di gestione. Questo approccio basato sulla ricerca è alla base dei nostri criteri di costruzione dei nostri ETF, che ricomprendono strategie sia azionarie, che obbligazionarie. La partnership con Directa SIM va nella direzione di rendere questeal fine di permettere loro una maggiore diversificazione del portafoglio, fondamentale nel contesto attuale".