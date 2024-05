Economia circolare, ok definitivo da Consiglio UE a direttiva su diritto alla riparazione

(Teleborsa) - Ilha, nota anche come direttiva sul diritto alla riparazione. Grazie a questo atto legislativo sarà più facile per i consumatori chiedere la riparazione anziché la sostituzione e i servizi di riparazione diventeranno più accessibili, trasparenti e allettanti."La direttiva adottata oggi: il diritto a far riparare i prodotti difettosi in modo più semplice, meno costoso e più rapido - ha commentato Alexia Bertrand, sottosegretaria di Stato belga per il Bilancio e la tutela dei consumatori (il Belgio ha la presidenza di turno) - Incentiva inoltre i fabbricanti a produrre beni che durino più a lungo e che possano essere riparati, riutilizzati e riciclati. E, infine, rende la riparazione un'attività economica più allettante, che può creare posti di lavoro di qualità in Europa. Tutti i soggetti economici ne escono vincenti, così come l'ambiente".L'potrà essere ampliato in futuro: ogni volta che la Commissione introdurrà nuovi requisiti di riparabilità per determinati prodotti, questi saranno aggiunti alla direttiva sul diritto alla riparazione.A seguito dell'approvazione odierna del Consiglio, l'. Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, la direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo dall'entrata in vigore per recepire la direttiva nel diritto interno.