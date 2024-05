Banco Desio perfeziona l'acquisizione di Dynamica Retail

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha perfezionato in data odierna il “closing” dell’operazione avente ad oggetto l’ingresso di Banco Desio nel capitale sociale di Dynamica Retail mediante l’acquisto della maggioranza del capitale sociale e la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a Banco Desio.L’Operazione - che consente l’ingresso di Dynamica Retail, nonché della sua controllata, Dynamica Retail Agenzia in Attività Finanziaria, nel perimetro del Gruppo bancario con efficacia 1° giugno - è avvenuta principalmente attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per Euro 6,4 milioni.Ad esito del perfezionamento dell’Operazione Banco Desio risulta detenere una partecipazione pari all’89% del capitale sociale della Società, mentre la quota rimanente è detenuta dai soci manager di Dynamica che continueranno a contribuire alla crescita della Società nell’ambito del Gruppo Banco Desio.che contribuisce a rafforzare in maniera significativa la presenza del nostro Gruppo nel settore andando a consolidare il grande lavoro già fatto dai colleghi di Fides. Siamo felici di accogliere i colleghi di Dynamica nel nostro gruppo e non vediamo l’ora di lavorare insieme con il management di Dynamica nel perseguire le sinergie e gli sviluppi del piano. Siamo davvero felici della partnership con Renato Amato che desideriamo ringraziare per aver voluto come noiquesta operazione” ha commentato