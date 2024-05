ESMA, definite regole MiCA su conflitto di interessi dei fornitori di criptovalute

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'ente regolatore e supervisore dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato ilsulle norme sui conflitti di interessi dei fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) ai sensi del Markets in Crypto Assets Regulation ().Nel rapporto l'ESMA definisce un progetto di norme tecniche di regolamentazione su determinati requisiti in relazione ai conflitti di interessi per i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) nell'ambito del MiCA, con l'obiettivo didei CASP e di allinearsi ulteriormente con il progetto di norme dell'European Banking Authority (EBA) applicabili agli emittenti di asset-referenced token (ART).Il rapporto finale è statoe l'ESMA fornirà ulteriore consulenza e orientamento tecnico in questo settore se richiesto dalla Commissione europea.