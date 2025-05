L'ESMA esorta i big dei social media a contrastare la pubblicità finanziaria non autorizzata

Meta

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha(X,, TikTok,, Telegram, Snap, Amazon,, Google e) incoraggiandole ad adottare"Larappresenta un grave rischio per gli investitori stessi e per la società, con soggetti fraudolenti che sfruttano le piattaforme digitali per pubblicizzare servizi finanziari illegali - si legge nelle lettere - Queste attività spesso inducono i consumatori a rivolgersi a società prive di adeguata autorizzazione, con conseguenti perdite finanziarie e perdita di fiducia nel settore finanziario".L'approccio dell'ESMA integra l'iniziativa lanciata la scorsa settimana dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), che evidenzia la natura globale dei danni online legati alla cattiva condotta finanziaria. Allo stesso tempo, l'Autorità ritiene che sia "per soddisfare i requisiti di tutela degli investitori specifici dell'UE, come definiti dal quadro normativo dell'UE".L'ESMA esorta le piattaforme ad adottare misure proattive per prevenire la promozione di servizi finanziari non autorizzati. A tal fine, è possibile consultare ilper verificare se l'impresa che desidera promuovere sulla piattaforma sia stata autorizzata a fornire servizi di investimento da un'autorità di vigilanza dell'UE o agisca per conto di un'impresa autorizzata."Vi saremmo molto grati se poteste confermare la ricezione di questa lettera e la vostraper approfondire questo argomento, importante per i cittadini e la fiducia del pubblico", si legge nelle lettere, tutte uguali.