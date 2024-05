EX Ilva, Cavalli lascia: "Ai commissari consegnata società in vita"

(Teleborsa) -, comunicano che "a valle della positiva implementazione del programma di ripartenza della Società, le loro strade si separano proseguendo in direzioni diverse coerentemente ai reciproci affidamenti"."L'Ing. Cavalli – si legge in una nota – consegna ai Commissari straordinari un'Azienda che, pur ai minimi storici, è in vita avendo evitato con il contributo della sua squadra il collasso irreversibile e avendo dato quell'impostazione di partenza che consentirà di avviare una stagione per Acciaierie, caratterizzata dalla necessità di normalizzare i processi produttivi e garantire la continuità aziendale con la collaborazione del management, dei lavoratori e di chi li rappresenta, dei clienti e dei fornitori. Questa strada ora dovrà essere percorsa fino in fondo per centrare l'obiettivo del salvataggio. Un ringraziamento all'Ing. Cavalli per il contributo prestato e per la forte dedizione al lavoro da subito espressa anche attraverso un immediato attaccamento alla squadra".