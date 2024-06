Nvidia sostiene Wall Street mentre ritornano i meme stock

Nvidia

(Teleborsa) -, dopo un mese di maggio positivo. Il tema principale è sempre quello relativo ai tempi e all'entità dei tagli dei tassi di interesse, con il mercato che oramai sconta un primo intervento a giugno da 25 punti base per la BCE mentre negli Stati Uniti prevale maggiore incertezza.Sul fronte macroeconomico, l'in uscita venerdì dovrebbe confermare il progressivo allentamento delle tensioni sul mercato del lavoro con una sostanziale stabilità rispetto ad aprile dei nuovi occupati e del tasso di disoccupazione.Occhi puntati suldopo che domenica il CEO diha detto che la piattaforma di chip di intelligenza artificiale di prossima generazione dell'azienda sarà lanciata nel 2026, mentreha presentato oggi i suoi ultimi processori per l'intelligenza artificiale e ha illustrato il suo piano di sviluppo di chip AI nei prossimi due anni.Decisi movimenti in Borsa per i cosiddetti "meme stock", dopo che un post su Reddit del 2 giugno di Keith Gill, noto come "Roaring Kitty", dopo un intervallo di tre anni, ha mostrato una posizione di 116 milioni di dollari in Gamestop. Si sono quindi mossi altri titoli collegati ai forum online, comeGuardando aidi Wall Street, ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.653 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 5.296 punti. In denaro il(+0,77%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,56%).