Piazza Affari chiude in rialzo. Corre TIM, male Amplifon

(Teleborsa) -, che chiudono in leggero rialzo, con gli investitori che sono stati incoraggiati dai dati macroeconomici che hanno visto un miglioramento dele dalla buona tenuta del petrolio dopo lesul prosieguo ai tagli della produzione.Per quanto riguarda l', l'indice di fiducia delle imprese manifatturiere PMI in maggio ha segnato un, portandosi in territorio ancor più recessivo, a 45,6 da 47,3 punti, segnando il secondo ampio calo consecutivo e deludendo le attese di un parziale recupero a 47,9.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,089. Lieve aumento dell', che sale a 2.342,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,69%, scendendo fino a 74,15 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +129 punti base, con ilche si posiziona al 3,85%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%,è stabile, riportando un moderato -0,1%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,52% a 34.670 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.884 punti. In moderato rialzo il(+0,24%); pressoché invariato il(-0,16%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 3/06/2024 è stato pari a 2,56 miliardi di euro, in calo del 44,55%, rispetto ai 4,62 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,3 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,03 miliardi.di Milano, troviamo(+4,13%),(+2,42%),(+2,10%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,75%. Calo deciso per, che segna un -2,32%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%. Tentenna, che cede l'1,02%.Tra i(+5,06%),(+4,68%),(+2,19%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,40%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,54%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,38%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,17%.