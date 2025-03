Piazza Affari sale con il resto d'Europa, male ERG con target deludenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Nel frattempo, dopo un'apertura positiva, prosegue contrastata la seduta a Wall Street. Oggiin Europa, mentre l'inflazione statunitense è aumentata meno del previsto a febbraio: secondo i dati del Dipartimento al Lavoro , l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,2% su base mensile e del 2,8% su base annua.L'ha annunciato oggi, con l'intenzione di imporre i propri dazi su merci americane per un valore fino a 26 miliardi di euro. L'annuncio è arrivato poche ore dopo che l'amministrazione statunitense ha imposto dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,09. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.918,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 67,51 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con ilche si posiziona al 3,92%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%, e composta, che cresce di un modesto +0,29%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,03%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,01% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 40.311 punti. In denaro il(+0,74%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,93%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,03%),(+4,32%),(+3,26%) e(+2,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,21%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.di Milano,(+5,42%),(+4,70%),(+3,99%) e(+3,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,08%. Crolla, con una flessione del 3,86%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,54%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,15%.