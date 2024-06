Salone Nautico 2024, Premio "Venezia per il mare" alle eccellenze per transizione energetica e sostenibilità

(Teleborsa) - L'impegno nella transizione energetica e, più in generale, sui temi della sostenibilità in ambito nautico si è rivelato un elemento centrale in occasione del conferimento del, il prestigioso riconoscimento riconosciuto a cinque personalità italiane ed estere che si sono distinte per il loro impegno nella difesa, tutela e valorizzazione del mare e della cultura marittima, conferito durante lanell'ambito delLa quinta edizione del, che si è svolto all’arsenale dal 29 maggio al 2 giugno, è stata un grande successo con, 30 nuovi cantieri, 15 première mondiali ed un totale di, che hanno presentato oltre 300 barche, di cui 240 attraccate su 1.100 metri di pontili., dal Made in Italy che rappresenta la prima industria al mondo per la costruzione di grandi barche, al meglio dei maggiori cantieri internazionali, che hanno scelto Venezia alla ricerca di nuovi mercati. Anno dopo anno cresce anche la presenza della nautica elettrificata, protagonista di un mercato in crescita lenta ma inesorabile, inevitabilmente penalizzato però da una infrastruttura di ricarica ancora carente.Fra le cinque personalità/realtà premiate a c'è lper l'aver creato un, grazie alla programmazione del quantitativo da pescare, che consente di preservare gli stock ittici, garantire un profitto alle 72 barche della cooperativa e ridurre sprechi ed emissioni nocive. Le barche, già venduto in anticipo, promuovendo unae rispettosa dell'ambiente.ha ottenuto il riconoscimento per il suo, cui ha contribuito con oltre 2000 immersioni documentate con video e foto, con la produzione di libri e filmati per le scuole e il pubblico, incrementando laPremiato ancheper la sua dedizione nel promuovere lo, trasmettendo loro valori di, attraverso l'organizzazione di eventi per la Federazione Motonautica Italiana e la formazione gratuita.è stato riconosciuto ile gettata nella Laguna Veneta con l'iniziativa, che ha mobilitato oltre mille volontari, creando un movimento educativo e morale significativo.Il Professor, ha ottenuto il prestigioso premio per il suo. Come docente e ricercatore, ha lavorato al prelievo, studio e conservazione dei reperti, arricchendo le collezioni museali e pubblicando numerosi articoli e monografie. Il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo nel campo dell'archeologia marittima."Venezia, con la sua secolare tradizione marinara, rappresenta un simbolo di connessione tra l'uomo e il mare e oggi più che mai, abbiamo il dovere di preservare e valorizzare questo patrimonio", ha commentato, Presidente Assonautica Venezia, aggiungendo "la transizione energetica e la sostenibilità sono temi imprescindibili per il futuro della nautica. Il cambiamento climatico e l'inquinamento marino sono sfide che non possiamo più ignorare. In tal senso, le tecnologie verdi, come i motori elettrici e a idrogeno, e l'uso di materiali ecosostenibili per la costruzione delle imbarcazioni, rappresentano il futuro della nautica. La nostra missione è quella di promuovere e sostenere questa transizione, incentivando la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che rendano le nostre acque più pulite e le nostre attività più rispettose dell'ambiente. Il riconoscimento 'Venezia per il Mare' non è solo un premio alle eccellenze, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva".Per, Presidente"dobbiamo lavorare insieme – istituzioni, imprese e comunità – per creare un futuro sostenibile per la nostra amata laguna e per tutti i mari italiani. Continuiamo a navigare verso un domani più verde e più sostenibile per la nautica del nostro Paese, con la consapevolezza che ogni passo avanti è un contributo prezioso per la salvaguardia dei nostri mari e del pianeta".Alla premiazione erano presenti molte personalità illustri, tra cui, Questore di Venezia, il Generale di Brigata, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, il Generale di Brigata, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Venezia,, Assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Venezia,, Assessore alla Coesione Sociale, alle Politiche della Residenza, allo Sviluppo economico, al Lavoro e al Turismo del Comune di Venezia,, Consigliere Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e, Direttore Salone Nautico Venezia.