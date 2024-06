Waste Management acquisirà Stericycle per 7,2 miliardi di dollari

Waste Management

Stericycle

(Teleborsa) -, il principale fornitore nordamericano di soluzioni ambientali complete, ha stipulato un accordo definitivo in base al qualein circolazione di, fornitore leader di servizi di conformità e rifiuti sanitari regolamentati nonché di servizi di distruzione sicura delle informazioni, per 62,00 dollari per azione in contanti, che rappresenta unse si includono circa 1,4 miliardi di dollari del debito netto di Stericycle.Il prezzo per azione rappresenta unrispetto al prezzo medio ponderato per il volume di Stericycle su 60 giorni al 23 maggio 2024, ovvero l'ultimo giorno di negoziazione prima che un articolo riportasse che Stericycle stava prendendo in considerazione una potenziale vendita."In WM, ci impegniamo a massimizzare il valore per tutti i nostri stakeholder fornendo al mercato una suite completa di soluzioni ambientali. L'acquisizione di Stericycle rappresenta un passo significativo nel portare avanti questo impegno perché, riunendo il leader nei rifiuti solidi e un'azienda leader nei servizi regolamentati di rifiuti sanitari", ha affermato Jim Fish, CEO di WM.L'operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento. WM intende finanziare l'operazione utilizzando unaLa transazione, che è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, dovrebbe, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative e l'approvazione da parte della maggioranza dei titolari di azioni ordinarie in circolazione di Stericycle.