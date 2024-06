Borse europee in rosso. Sale l'attesa per la BCE

S&P-500

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'. Gli investitori attendono alcuni dati macroeconomici e le decisioni di importanti banche centrali nei prossimi giorni. Questa settimana decideranno in materia di politica monetaria la Banca centrale europea e la Banca del Canada, mentre la prossima ottava sarà la volta della Federal Reserve.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.327,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,00%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 72,97 dollari per barile, in calo dell'1,68%.Avanza di poco lo, che si porta a +131 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,83%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,75%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,14% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 36.482 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 4/06/2024 è stato pari a 3,18 miliardi di euro, con un incremento del 23,87%, rispetto ai precedenti 2,57 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,03 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,68 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,30%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,87%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,79%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,63%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,16%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,16%.Tra i(+5,55%),(+1,55%),(+1,24%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,02%.scende del 2,56%.Calo deciso per, che segna un -2,54%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,9%; preced. 5,9%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)10:00: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 53,3 punti)10:00: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 51,7 punti).