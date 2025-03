Piazza Affari svetta con Iveco. Borse UE positive in attesa colloquio Trump-Putin

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

STMicroelectronics

Unipol

Saipem

Brunello Cucinelli

Juventus

Digital Value

D'Amico

Industrie De Nora

Alerion Clean Power

Moltiply Group

(Teleborsa) -, che ripartono all'insegna dell'ottimismo,fra il Presidente americanoed il Presidente russo, previsto per oggi. A rivitalizzare i mercati concorre anche ilpotrebbe però prevalere una, in vista anche della. Se sui tassi è atteso un sostanziale nulla di fatto, maggiore attenzione sarà riservata alleLeggera crescita dell', che sale a quota 1,095. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,80%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,01%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,87% a quota +105 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,87%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,95%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%., con ilche avanza a 39.369 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 41.676 punti. Buona la prestazione del(+0,88%); come pure, in rialzo il(+0,75%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,95%, in scia ai rumors che parlano di un interesse della ceca CSG e della britannica Bae Systems per la sua divisione difesa.In luce, con un ampio progresso del 3,08%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,08%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,02%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,65%.del FTSE MidCap,(+5,19%),(+3,52%),(+2,71%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%