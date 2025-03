Borse europee in rosso. Pesante BPM su parere negativo BCE a Danish Compromise

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Brunello Cucinelli

Saipem

Leonardo

Banca Mediolanum

Banco BPM

Anima

Amplifon

Ferrari

STMicroelectronics

Danieli

Juventus

Philogen

Alerion Clean Power

RCS

GVS

Moltiply Group

Tamburi

(Teleborsa) -. Nonostante alcune dichiarazioni più accomodanti del presidente statunitense Donald Trump riguardo ai dazi, gli investitori restano preoccupati per le conseguenze sulla crescita economica e sul fronte inflazionistico. Sul fronte macroeconomico, nela febbraio l', con un CPI headline in crescita di +2,8% a/a (contro +3% atteso e precedente) e un CPI core in aumento di +3,5% a/a (contro +3,6% atteso e +3,7% precedente).Per quanto riguarda le banche centrali, il governatore della Banca del Giappone,, ha ribadito che l'istituto continuerà ad aumentare i tassi se le previsioni economiche si realizzano, senza fornire indicazioni precise sul momento del prossimo aumento;, Governatore della Banca d'Italia, ha detto che la BCE deve rimanere pragmatica e basata sui dati.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,079. L'è sostanzialmente stabile su 3.026,1 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,79%.Invariato lo, che si posiziona a +106 punti base, con ilche si attesta al 3,83%.piccola perdita per, che scambia con un -0,53%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%, e tentenna, che cede lo 0,60%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,24%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 41.568 punti. Pressoché invariato il(+0,05%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%.di Piazza Affari,avanza del 2,32%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,42%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,39%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,31%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,83% (dopo che ha ricevuto una comunicazione da parte della BCE sull'applicazione del Danish Danish Compromise, che a suo avviso non si applicherebbe all'OPA su). Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,19%),(+2,91%),(+2,33%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,30%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,06%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.scende dell'1,90%.