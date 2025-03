Borse europee in rosso spaventate dai dazi

S&P-500

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Bilancio negativo per la borsa americana, dove l'segna un calo dello 0,37%.Sui mercati torna il clima negativo, sulla scia delle politiche protezionistiche avviate dall'Amministrazione Trump, mentre si guarda all'impatto sull'economia di una guerra commerciale.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,08. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,06%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,82%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,79%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,88%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,58%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione dell'1,77%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 40.267 punti, in forte calo dell'1,76%.di Milano, troviamo(+0,58%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,86%.Scende, con un ribasso del 4,80%.Crolla, con una flessione del 4,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,85%),(+3,20%),(+2,85%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,98%.