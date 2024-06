Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda appesantita dalle banche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Brunello Cucinelli

Terna

Banca MPS

BPER

Unicredit

Banco BPM

Ariston Holding

Citigroup

Comer Industries

Zignago Vetro

Brembo

BFF Bank

Philogen

Banca Ifis

Credem

Worldline

(Teleborsa) -. Pesano i ribassi dei bancari, che risentono di qualche presa di beneficio. Oggi è una giornata priva di spunti macro che sarà, ancora una volta, dominata dall'attesa per l'esito della riunione BCE di giovedì, quando verrà finalmente ridotto il costo del denaro in Europa.Il tasso di disoccupazione in rimasto al 5,9% a maggio, con il numero dei disoccupati che è cresciuto di 25.000, mentre la disoccupazione innello stesso mese è diminuita di 58.700 unità.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,64%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,83 dollari per barile, in forte calo dell'1,87%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +131 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,83%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%., ilè in calo (-1,09%) e si attesta su 34.292 punti, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 36.499 punti. Poco sotto la parità il(-0,5%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%.di Piazza Affari,avanza del 2,73% ( accordo con Geely Auto per fornitura SiC e laboratorio congiunto). Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,50%. Composta, che cresce di un modesto +0,8%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,16%. Seduta negativa per, che scende del 4,13%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,92%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,92%.del FTSE MidCap,(+6,33%, upgrade a Buy dicon taglio del target price),(+1,94%),(+1,36%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,48%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,33%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45% ( esclusiva per possibile cessione del merchant acquiring).