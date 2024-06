Eventi e scadenze del 4 giugno 2024

Lunedì 03/06/2024

Martedì 04/06/2024

Hewlett Packard Enterprise

Netweek

Nintendo Co., Ltd

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -- Parigi - Sesta edizione del Forum economico franco-italiano. A conclusione dei lavori, i presidenti di Medef e Confindustria, Patrick Martin ed Emanuele Orsini, terranno una conferenza stampa congiunta- Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti visita Brembo S.p.A e Kilometro Rosso alle h 10.00 e visita il Point polo innovazione tecnologica alle h 14.00 a Bergamo. Incontra poi gli Imprenditori a Dalmine alle h 15.00 e visita l'azienda Framar a Petrengo alle h 17.30- Roma - 5ª edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society, dedicato alla transizione sostenibile dell'industria Made in Italy attraverso l'innovazione digitale. Saranno presenti 100 relatori da 17 nazioni diverse, tra cui numerosi Ministri, opinion leaders internazionali, esperti del settore, dirigenti di multinazionali e innovatori con le loro Startup- Madrid - La conferenza di Goldman Sachs, è un'occasione per il Management Esecutivo delle istituzioni finanziarie europee di interagire con investitori istituzionali, arricchita da sessioni e dibattiti sui trend di investimento nel settore finanziario- Parigi - L'Agenzia internazionale dell'Energia (AIE) pubblica il rapporto "Cop28 Tripling Renewable Capacity Pledge: Tracking countries' ambitions and identifying policies to bridge the gap", dopo che quasi 200 paesi hanno fatto importanti promesse collettive sull'energia durante il vertice sul clima COP28 a Dubai, con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C09:30 -- CNEL, Roma - Presentazione del primo rapporto di Italmercati e ISMEA sui "Mercati all’Ingrosso nella Filiera Agroalimentare". Intervengono, tra gli altri, il Ministro Lollobrigida, la DG di ISMEA, i Presidenti di CNEL, Italmercati, Confagricoltura e Coldiretti10:00 -- Four Seasons Hotel, Milano - Nel corso dell'incontro sarà illustrato il piano industriale New Princes Group 2024- 2030. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Esecutivo di Newlat Food e l'AD e Chief Commercial Officer10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-marzo 202411:00 -- Hotel Nazionale, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 170ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Interventi, tra gli altri, di Diego Andreis (Vice Presidente Federmeccanica) e Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica)11:00 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 8414:00 -- Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte), Milano - 18a edizione del Forum Italo-tedesco, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). Evento di riferimento nell'ambito delle relazioni economiche bilaterali al quale intervengono, tra gli altri, la Presidente di AHK Italien e il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentini (videomessaggio)20:30 -- Bergamo - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sarà alle Premiazioni Accademia dello Sport e della Solidarietà- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio