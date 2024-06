Piazza Affari in ribasso appesantita dalle banche, attesa per BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Pesano i, che risentono di qualche presa di beneficio dopo la corsa degli ultimi mesi (FTSE Italia Banks a +37% da inizio anno). Gli investitori attendono la riunione della Banca centrale europea di giovedì, quando verrà finalmente ridotto il costo del denaro in Europa.Il tasso di disoccupazione in rimasto al 5,9% a maggio, con il numero dei disoccupati che è cresciuto di 25.000, mentre la disoccupazione innello stesso mese è diminuita di 58.700 unità.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.327,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,00%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,85 dollari per barile, in forte calo dell'1,84%.Aumenta di poco lo, che si porta a +131 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 3,85%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,78%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%., ilè in calo (-0,73%) e si attesta su 34.417 punti, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilperde lo 0,71%, continuando la seduta a 36.622 punti. In frazionale calo il(-0,44%); consolida i livelli della vigilia il(-0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%),(+2,30%),(+2,10%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,29%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,22%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,06%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,55%),(+2,04%),(+1,53%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,53%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,17%.scende del 2,12%.