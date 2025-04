Piazza Affari maglia nera in Europa con tonfi delle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo che ieri Wall Street ha messo a segno la peggiore seduta dal 2020, reagendo in modo negativo alla serie di nuovi dazi annunciati dall'Amministrazione Trump.Sul fronte macroeconomico, ina febbraio gli ordini all'industria sono risultati invariati su base mensile, contro attese per un rimbalzo di +3,4% dopo il calo di -5,5% segnato a gennaio. Nello stesso mese in, la produzione industriale ha segnato unrialzo (superiore alle stime) di +0,7% m/m da -0,5% precedente. Dopo il calo congiunturale segnato a gennaio, le vendite al dettaglio innon hanno registrato variazioni significative.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%. Perde terreno l', che scambia a 3.081,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,02%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,13%, scendendo fino a 64,85 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +112 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,64%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,85%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,38%, e in perdita, che scende dell'1,58%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 3,58%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 37.897 punti, in netto calo del 3,43%. Depresso il(-2,74%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento il(-1,98%).di Milano, troviamo(+1,02%),(+0,94%),(+0,86%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,00%. Pesante, che segna una discesa di ben -6,6 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 6,56%. Sensibili perdite per, in calo del 6,50%.di Milano,(+1,42%),(+0,72%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,33%. In apnea, che arretra del 6,38%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 5,97%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 5,56%.