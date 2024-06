Borse europee positive in attesa del primo taglio tassi della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sebbene lontane dei massimi di giornata toccati nel pomeriggio, con gli investitori che attendono il, mentre è ancora incerta la direzione che prenderà la Fed. Nel frattempo, è arrivato ancora un dato in calo per l'occupazione americana, dopo quella delle posizioni vacanti di aprile, rese note ieri: la variazione dell'occupazione di maggio ha segnato una flessione a 152 mila unità da 188 mila di aprile, contro attese che vedevano un aumento di 175 mila unità.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. L'continua gli scambi a 2.356,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,30%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,46%, a 73,59 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +128 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,76%.buona performance per, che cresce dello 0,92%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,87%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,68%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.729 punti. Sale il(+0,75%); con analoga direzione, positivo il(+0,86%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 5/06/2024 è stato pari a 2,51 miliardi di euro, in calo del 22,11%, rispetto ai 3,22 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,55 miliardi.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,05%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,24%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,17%. In luce, con un ampio progresso del 2,14%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,11%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.del FTSE MidCap,(+4,10%),(+3,87%),(+2,93%) e(+2,64%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,03%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,42%. Tentenna, che cede l'1,30%.