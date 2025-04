Le Borse europee accelerano al ribasso mentre la Cina aumenta i dazi sugli USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, equivalenti a quelli imposti da Trump come ritorsione per una precedente mossa della Cina; Pechino ha quindi portato i dazi sui prodotti statunitensi all'84%. Stamattina, il governo cinese ha pubblicato una lunga denuncia delle politiche commerciali americane, accusando gli Stati Uniti di anni di protezionismo e di aver violato l'accordo commerciale negoziato tra le due parti verso la fine del primo mandato del presidente Trump. Il documento è stato pubblicato diverse ore dopo che Trump ha aumentato al 104% le tariffe sui prodotti cinesi.Intanto, sale l'attesa per ladi giovedì prossimo, da cui gli investitori si aspettano un taglio di 25 punti base. Klaas Knot (Paesi Bassi) ha detto che "con il passare del tempo, siamo costretti a constatare che una guerra commerciale è uno shock negativo per l'offerta. È uno shock stagflattivo"; Jose Luis Escriva (Spagna) ha detto che Francoforte dovrà valutare un nuovo scenario sull'impatto dei dazi USA sull'inflazione; Olli Rehn (Finlandia) ritiene che "le argomentazioni a favore della continuazione della riduzione dei tassi di interesse nella riunione di aprile si siano chiaramente rafforzate".Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,77%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno del 2,04%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 56,06 dollari per barile, in netto calo del 5,91%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +127 punti base, aumentando di 7 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,86%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,00%, in perdita, che scende del 3,61%, e pesante, che segna una discesa di ben -3,91 punti percentuali., forte calo del(-3,93%), che ha toccato 32.334 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 34.343 punti, in forte calo del 3,94%. Depresso il(-3,19%); sulla stessa linea, in netto peggioramento il(-3,15%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,39%. Soffre, che evidenzia una perdita del 7,23%. Seduta negativa per, che scende del 6,71%. Sensibili perdite per, in calo del 5,49%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +0,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,65%. In apnea, che arretra del 5,24%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,16%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,12%.