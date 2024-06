Campbell Soup alza previsioni di ricavi annuali dopo risultati terzo trimestre

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha chiuso ilfiscale 2024 (terminato il 28 aprile 2024) conaumentate del 6% grazie ai benefici derivanti dall'acquisizione di Sovos Brands. Le vendite nette organiche di 2,2 miliardi di dollari sono state paragonabili alle vendite nette dell'anno precedente, con un volume/mix migliorato sequenzialmente rispetto al secondo trimestre.L'EBIT è sceso da 254 milioni di dollari a 248 milioni di dollari; l'è aumentato del 13% a 354 milioni di dollari principalmente a causa del maggiore profitto lordo rettificato derivante dal contributo dell'acquisizione e del business di base, parzialmente compensato da maggiori spese rettificate, comprese spese di marketing e vendita, amministrative, di ricerca e sviluppo e altre spese. L'è aumentato del 10% a 0,75 dollari per azione."Abbiamo realizzato un solido terzo trimestre con un miglioramento sequenziale dei volumi, vendite nette organiche stabili, un EBIT rettificato a due cifre e una crescita dell'EPS rettificato - ha affermato il- Siamo, che sta già portando una significativa crescita incrementale alla nostra azienda mentre continuiamo a navigare al ritmo della ripresa dei consumatori".La società staper l'intero anno fiscale 2024 precedentemente fornite il 6 marzo 2024, per riflettere la performance prevista del business di base e l'impatto della recente acquisizione. Campbell prevede una crescita annua delle vendite nette compresa tra il 3% e il 4%, rispetto al range precedente che andava da un calo dello 0,5% a un aumento dell'1,5%. L'azienda, tuttavia, ha abbassato le previsioni sulle vendite nette organiche annuali per "riflettere l'attuale ritmo di ripresa dei consumatori". Inoltre, prevede di ottenere un profitto annuo rettificato compreso tra 3,07 e 3,10 dollari per azione, rispetto a un intervallo precedente compreso tra 3,09 e 3,15 dollari per azione.